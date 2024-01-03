"جثة في ليلة رأس السنة".. قصة مقتل "عبده" في حواري أبوزعبل(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

واقعة قتل مأساوية شهدتها منطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، راح ضحيتها شاب طعنا بسكين في ليلة رأس السنة.

بلاغا تلقاه قسم الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات يفيد باستقبالهم شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

بإجراءا التحريات والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي "عبد الكريم مدحت" وشهرته "عبده"( 23 عامًا)، مقيم بمنطقة أبو زعبل، وإنه تعرض للطعن بعدة أماكن منها جرح ذبحي بالرقبة من الخلف.

فيما يواصل رجال البحث الجنائي سماع أقوال الشهود وأهليه المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة مكان الواقعة لتحديد هوية الجاني وسرعة ضبطه.

تم إيدع الجثمان بالمستشفى الدمرداش لتوقيع كشف الطبي الشرعي لبيان أسباب الوفاة و استخرج تصريح دفن الجثمان وتسليمه لذويه تمهيدا لدفنه.

جري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.