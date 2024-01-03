أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 61 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

وأثمرت الجهود عن ضبط 80 دراجة نارية مخالفة، 12974 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 مخالفة موقف عشوائي، 1505 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 5 مخالفات شروط التراخيص.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع