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أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 61 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

جهود الحملات أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 61366 مخالفة مرورية متنوعة بينها 603 مخالفة السير بدون تراخيص.

وأثمرت الجهود عن ضبط 80 دراجة نارية مخالفة، 12974 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 مخالفة موقف عشوائي، 1505 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 5 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حداها اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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