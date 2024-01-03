شكرا لقرائتكم خبر عن وفا: الاحتلال يفرج عن 36 معتقلا من مختلف محافظات الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أن الاحتلال أفرج عن 36 معتقلا من مختلف محافظات الضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.