شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: محادثات الإفراج عن المحتجزين فى غزة جارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أن محادثات الافراج عن المحتجزين في غزة جارية وبجدية ،ولا تفاصيل لدينا حول من يقف وراء تفجيرات ايران

سنواصل الإبقاء على وجود عسكرى كبير في الشرق الاوسط، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.