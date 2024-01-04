حصاد 2023.. وزارة البيئة تعلن جهود تحسين جودة الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود الوزارة في 2023 للمساهمة في تحسين جودة الهواء.

وقالت الوزيرة، في بيان الخميس، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في مجال الرصد البيئي لمستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادرة وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا به لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة سارت بخطى منهجية متزنة وفعالة لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسي فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بـ 2015 سنة الأساس (157 ميكروجرام/ م2) حيث تم تحقيق ذلك بالوصول إلى نسبة خفض التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا بلغت نسبة 31.8% خلال 2022، وكان من المخطط الوصول إلى خفض 25% بحلول 2025، وبهذا تم اجتياز المستهدف المقرر لعام 2025.

كما تم تحقيق خفضًا نسبته 50% من تركيزات الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر خلال عام 2022 مقارنة بعام 2015.

وأضافت أن الوزارة تقوم برصد جودة الهواء من خلال عدد من الإجراءات ومنها الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.

وتم إجراء عمليات الرصد البيئي بالتعاون مع وزارة البترول من خلال الدفع بمحطة رصد ملوثات الهواء المتنقلة داخل الهيئة المصرية العامة للمواصفات للوقوف على الوضع الراهن لمنطقة شرق القاهرة استجابةً لشكاوى بعض المواطنين عن انتشار رائحة خانقة ليلًا.

ووصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كل مناطق مصر المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية بعدد 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميًا ونشرها على صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة، حيث تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي.

كما تسهم في تحليل وتقييم انبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق نمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRF وعمل تجارب افتراضية للتشتت، كما يقوم برسم تشتت لمنشآت قائمة لفترات كبيرة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية، إلى 43 محطة، كما تم التعاون مع كلية الهندسة بجامعة حلوان لإعداد دراسة عن تأثير الكثافة المرورية على مستويات الضوضاء البيئية بأحياء مصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وشارع المعز، وإعداد دراسة لتقييم مستويات الضوضاء البيئية بمحطات مترو الأنفاق - الخط الثالث، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن جهود منظومة الحد من عادم المركبات تمكنت خلال عام 2023 من تنفيذ 572 حملة لفحص عادم المركبات على الطريق، حيث تم فحص 29064 مركبة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفني لعادم المركبات لعدد 6565 مركبة، واستكمال تنفيذ البرنامج السنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، حيث تم فحص 18 جراجًا بواقع 978 أتوبيسًا، وتنفيذ برنامج لفحص أسطول أتوبيسات شركات النقل الجماعي بإجمالي 579، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لإحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عامًا.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بجهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2023، والمعروفة إعلاميا "السحابة السوداء"، فإن وزارة البيئة بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة، فخلال عام 2023 تم تجميع ما يقرب من 2.850 مليون طن قش أرز، وتجميع 195 ألف فدان من مخلفات حطب الذرة الشامية، و64 ألف فدان من مخلفات حطب الذرة الرفيعة من إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظة أسيوط.

كما تم تكثيف حملات فحص عوادم المركبات حيث بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية 7153 مركبة، والتفتيش على ما يقرب من 2965 منشأة صغرى تنوعت ما بين مكمورة فحم ومسبك ومصنع طوب، كما تم التفتيش على 106 منشآت كبرى، ومتابعة تنفيذ قرارات المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، وتنفيذ 3900 نشاط توعوي.

وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، ويتكون من 6 مكونات:

- المكون الأول: خاص بتعزيز إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة ويدعم تنفيذ 6 أنشطة رئيسية، وتم من خلاله تنفيذ عدد من الأنشطة خلال 2023 وهي إعداد وتحديث خطط العمل لسنة 2023 - 2026، وتنفيذ ورشة عمل لتدشين البدء في إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء (IC-AQMP)، وطرح مناقصة دولية لتنفيذ "إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء (IC-AQMP)"، والتعاقد مع معهد قبرص "The Cyprus Institute" لتنفيذ كل من النشاط الأول الخاص بـ "إنشاء شبكة لرصد ملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري" والنشاط السادس" والخاص بتقديم الدعم الفني لشبكة جهاز شئون البيئة الخاصة برصد وتنسيب الملوثات لمصادرها والمطورة حديثاً، والتحاليل الكيميائية التي يقوم بها جهاز شئون البيئة وجامعة القاهرة.

- المكون الثاني: يتضمن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة خلال عام 2023 أهمها طرح وإرساء مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان على شركة الشمس للمقاولات، وإجراء المسوحات البيئية للقطاع الصناعي بمنطقة العكرشة بمحافظة القليوبية لإجراء التطوير البيئي لها واستكمال الدراسات الخاصة بأنشطة مخلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والطبية، وإنهاء الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الخاصة بالغلق الآمن لمدفن أبو زعبل للنفايات الصلبة بمحافظة القليوبية، والتعاقد مع شركة استشارية لإجراء مراجعة لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الطبية بالمستشفيات الجامعية التي تم اختيارها للمشاركة في المشروع، وهي: مستشفى قصر العيني الفرنسي، ومستشفى عين شمس التخصصي.

- المكون الثالث: خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، ويرتكز في مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية (100 حافلة) لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، وتم خلال 2023 إنهاء الدراسات متعددة المعايير، والتي تضمنت دراسة 19 جراجًا و78 خطًا لحافلات نقل الركاب بهيئة النقل العام، وتم التوصية بأفضل 5 جراجات منها لتنفيذ المشروع (إمبابة، بدر، البساتين، فم الخليج، المظلات) وفقًا لمعايير مختلفة، واختيار جراج حافلات هيئة النقل العام في منطقة الأميرية ليتم تحويله إلى جراج للحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وجار حاليا بحث إمكانيات توفير القدرة الكهربائية المطلوبة والدراسات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للجراج والتكاليف الخاصة بذلك، وتقييم وتحليل البدائل المقترحة لقياس انبعاثات الجسيمات الصلبة أقل من 2.5 ميكروميتر وانبعاثات الكربون الأسود الناتجة عن احتراق الوقود أثناء تشغيل حافلات الديزل، والتوصية بالبديل الأمثل "تركيب نظام مراقبة الانبعاثات المحمول على الحافلات المختارة".

- المكون الرابع: خاص بتعزيز القدرات والتغير السلوكي والتواصل، وتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة خلال 2023 تضمنت إعداد ورشة عمل عن "تدريب علم السلوك"، وتنفيذ مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الجهات المعنية بالمشروع لتعريفهم بالمتطلبات البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع، وتنفيذ عدد من جلسات الاستماع مع جامعي المخلفات بالقليوبية للتعرف على أرائهم ومخاوفهم فيما يخص تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القليوبية وأخذها في الاعتبار قدر الإمكان.

- المكون الخامس: يتضمن إدارة المشروع ورصده وتقييمه (9.8 مليون دولار أمريكي) ويدعم تعزيز القدرات التشغيلية والائتمانية والفنية لوحدة تنسيق المشروع، وتم خلال 2023 إعداد دليل تشغيل المشروع، وإعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير المالية للجهة المانحة أو الجهات التخطيطية والأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة، ووضع منظومة لإدارة شكاوى جميع العاملين على المشروع وتفعيلها، وإعداد منظومة لإدارة شكاوى أصحاب المصلحة في نطاق المشروع (القاهرة الكبرى) وتفعيلها.

- المكون السادس: يشمل تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية لتقليل انبعاثات المركبات العضوية الثابتة غير المقصودة (UPOPs)، وهو تمويل إضافي، عبارة عن منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 9.13 مليون دولار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، بذل قصارى الجهود لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، حيث شهد عام 2023، الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصري (حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزي لوزارة البيئة بمرحلتيها الأولى والثانية، وتقديم الدعم بالأشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائس خلال 2023 بعدد 100 ألف شجرة، بالإضافة إلى البدء في أعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها 4400 شجرة حيث تم البدء في أعمال التشجير بالكيلو الأول من المنطقة بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة.

وحول تنفيذ أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، تم خلال عام 2023 تشجير 1,3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتنفيذ الأعمال بنسبة 100%، والمشاركة في أعمال تشجير قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة السويس حيث تم زراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة لخدمة القطاع وإظهار المظهر الجمالي والحضاري لقطاع الأمن المركزي، وتشجير مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار) لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف وخفض الانبعاثات.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر

"الأرصاد" تعلن توقعات طقس عيد الميلاد 2024

خطوات وكيفية التقديم على عداد كهرباء عبر "المنصة الموحدة"

مدبولي" يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان