وزير التنمية المحلية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات محافظة المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات التي تهم المواطنين في مختلف المجالات للنهوض بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وفي بداية اللقاء، تابع اللواء هشام آمنة، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز بالمحافظة، للوقوف على نسب الإنجاز وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توزيع الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات (الكهرباء، الطرق النقل، تحسين البيئة، تدعيم الاحتياجات، أمن وإطفاء ومرور، إنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية).

وتم استعراض برامج الخطة الاستثمارية بعدد من القطاعات ومنها قطاع الطرق بمراكز ومدن المحافظة بإجمالي أطوال 87 كم تقريبًا وباعتماد مالي أكثر من 285 مليون جنيه، كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع الكهرباء باعتماد مالي أكثر من 56 مليون جنيه والتي تضم توريد وتركيب أعمدة إنارة ومحولات كهرباء، فيما تم استعراض برامج الخطة بقطاع تحسين البيئة باعتماد مالي يصل إلى 149 مليون جنيه والتي تشمل معدات نظافة (قلابات أحجام مختلفة، سيارات كسح ومكنسية)، وشراء وتوريد صناديق قمامة ومواتير شفط مياه واستكمال تغطية 125م من مصرف منوف، فضلًا عن تطوير وتجميل ميدان النصب التذكاري بالباجور والجزيرة الوسطى بالطريق الدائري بأشمون وغيرها.

كما تم مناقشة أهم المشروعات المقرر تنفيذها بقطاع تدعيم احتياجات الوحدات المحلية باعتماد مالي يقرب من 110 ملايين جنيه والتي تشمل إنشاء وتطوير سوق حضاري بكل من (أشمون، حي شرق، شبين الكوم)، وإنشاء سوق متعدد الطوابق بالشهداء وموقف متعدد الطوابق بقويسنا، وسوق نموذجي بتلا، وسوق وموقف حضاري بمقر مجزر بركة السبع القديم، وإنشاء إسكان اقتصادي بتلا، وغيرها.

وأكد محافظ المنوفية، خلال اللقاء، حرصه الدائم على المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للصالح العام، مع ضرورة عرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة ونسب التنفيذ بمختلف قطاعات المحافظة.

وتابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ المنوفية، آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي عمليات تواجه عمليات التنفيذ لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة الموقف التنفيذي لبدء تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ودخولها الخدمة واستقبال المواطنين ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومجمعات الخدمات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة نهو الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات بأعلى معايير، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطى متسارعة نحو تنفيذ المشروعات المستهدفة في كل القطاعات الخدمية وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، من خلال المتابعة المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لـ "حياة كريمة" بالوزارة، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها.

ومن جانبه، أوضح اللواء أبراهيم أبو ليمون، أن مبادرة "حياة كريمة" استطاعت تحقيق نقلة نوعية في القرى التي تم تنفيذ المبادرة بها في المحافظة، حيث شهدت مراكز الشهداء وأشمون العديد من المشروعات التي غيرت فعليا شكل القرى بعد تنفيذها المشروعات الخدمية والتنموية، فأصبحت القرية تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من مياه صالحة وصرف صحي وغاز طبيعي وخدمات إنترنت حديثة ومصالح حكومية مجهزة على أعلى مستوى، فأصبحت تضم كل ما يحتاجه المواطن ولا حاجة إلى سفره للمدن لإنهاء أوراقه أو الحصول على الخدمات العامة لأنها أصبحت متوفرة في قريته.

واستعرض محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بقرى مركزى أشمون والشهداء بإجمالي 1606 مشروعات، بنسبة تنفيذ 87%، وتنوعت ما بين 1078 مشروعًا بأشمون بنسبة تنفيذ 83.6%، و528 مشروعًا بالشهداء بنسبة تنفيذ 88.1%، مؤكدًا أن المشروعات المتبقية يتم العمل على قدم وساق للانتهاء منها في أقرب وقت، وأنه وجه كل الجهات بسرعة إنهاء المشروعات بنسبة 100% وبجودة وكفاءة عالية.

كما أكد محافظ المنوفية، حرصه ومتابعته المستمرة والميدانية لمشروعات المبادرة الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى وموقف تسليم المشروعات المنتهية للارتقاء بمستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية ومختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات باستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهو المشروعات في أقرب وقت، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالي محافظة المنوفية.

وخلال اللقاء، تم استعراض إجراءات المحافظة لمتابعة جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة " بنطاق المحافظة، حيث أكد اللواء هشام آمنة، الاستمرار في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضاري وتحسين الصحة العامة، ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة.

وقال محافظ المنوفية، إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية جهودًا مكثفة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة في زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وأشجار الزينة بالحدائق والمتنزهات العامة ومداخل المدن والطرق العامة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية للمواطنين، بالإضافة إلى التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والري والمتابعة الميدانية باستمرار أعمال المبادرة ومنظومة ري تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وبحث اللواء هشام آمنة، مع محافظ المنوفية، جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، مؤكدًا أهمية المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، وصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية جميع مراكز المحافظة لمنع وجود أي تراكمات للقمامة.

وفى هذا الصدد، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكل ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

وأوضح المحافظ، أن حجم استثمارات قطاع تحسين البيئة بلغ 837 مليون جنيه خلال السنوات التسع الماضية، منها 149 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي تنوعت ما بين دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة، وتوسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء، وتطوير 5 ميادين بمنوف و3 حدائق بحي غرب وتلا وبركة السبع، واستكمال تغطية مصرف منوف وتطوير وتجميل كورنيش النيل بشبين الكوم.

وأضاف محافظ المنوفية، أن قطاع تحسين البيئة يعد من القطاعات المهمة التي تحظى باهتمام كبير لم تشهدها المحافظة منذ سنوات عديدة، حيث تم توجيه حوالي 31% من استثمارات خطة الديوان العام لقطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات النظافة بكل الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة وإضفاء مظهر حضاري وجمالي عليها، حيث يتم العمل في قطاع تحسين البيئة على محورين وهما إدارة المخلفات الصلبة والتطوير الحضري.

وتناول الاجتماع، جهود محافظة المنوفية في مواصلة العمل بمبادرة تخفيض الأسعار بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%، وهي: السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، والأرز، والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وقال محافظ المنوفية: لدينا حتى الآن 39 منفذًا في مبادرة تخفيض الأسعار بمدن منوف وبركة السبع وقويسنا وشبين الكوم وتلا والباجور وأشمون والشهداء وسرس الليان، ويتوفر بهم معظم السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيرًا إلى استمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور اليومي على المعارض والشوادر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، وضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، والتأكد من التزام التجار بها، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، للحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

واختتم اللقاء، بتناول الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المرور الميداني وشن الحملات المكبرة للتصدي لأي محاولات للتعديات المخالفة في المهد والتعامل الفوري معها، فضلًا عن عدم التهاون في محاسبة أي مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي تحقيقًا للصالح العام والاستفادة المثلى من الأراضي المستردة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة وجهات الولاية المختلفة فيما يخص المشروعات الخدمية والقومية التي تهم المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه شدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية والاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للتعامل مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم على الفور للحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

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