"المركزي لبحوث الحشائش" يجدد اعتماد شهادة الأيزو 9001:2015

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تجديد الحصول على شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" للعام الثالث على التوالي.

وأشار الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، في بيان الخميس، إلى أن المهام الرئيسية للمعمل المركزي لبحوث الحشائش تتركز في زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية وترشيد استخدام المياه نتيجة لمكافحة الحشائش، فضلًا عن حماية البلاد من خطر الحشائش الحجرية والغازية من خلال تدريب العديد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين كيفية مكافحة هذه الحشائش.

وتوجه مدير المركزي لبحوث الحشائش، بالشكر للدكتورة نيفين محمد صبحي، مدير إدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية، ومصطفى إبراهيم جلشاني، ومرفين محمد عبد الحميد، مسئولا الجودة بالمعمل على ما قدموه من مساعدات لتجديد الحصول على شهادة الأيزو "ISO 9001 : 2015" للعام الثالث على التوالي.

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