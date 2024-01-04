جثتان و4 مصابين في انهيار مبنى بأكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى بالكيلو 28.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص انهيار مبنى تحت الإنشاء ما أسفر عن حالتي وفاة و4 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.