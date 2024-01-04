إحباط تهريب 760 ألف قرص كبتاجون بميناء سفاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى قدرت قيمتها المالية بحوالى 40 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاطاً إجرامياً فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها ، وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل"براد".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 40 مليون جنيه تقريباًوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.