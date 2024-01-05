مرور القاهرة: غلق نفق الجولف 4 ليالٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلي كلي لمدخل نفق الجولف؛ لرفع كفاءة النفق بالقطامية.

الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباح غد الجمعة حتى الـ 6 صباح نفس اليوم لمدة أربعة ليالٍ على أن تكون الأعمال ليلاً فقط.

إدارة التخطيط كشفت عن خريطة التحويلات المرورية للقادم من محور جمال عبدالناصر يستكمل كوبرى عمر سليمان والدوران والعودة اتجاه الطريق الدائري.

الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.