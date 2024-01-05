300 متر من اللهب.. مصابان في حريق مصنع بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب عاملان في حريق مصنع بكرداسة شمال قطاع أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منشأة صناعية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع مكون من طابق واحد على مساحة 300 متر، ما أسفر عن سقوط مصابين اثنين بحروق نقلا على إثرها لأقرب مستشفى للعلاج.