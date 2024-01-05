أستاذ تمويل يكشف سبب إصدار شهادات بعائدي 27% و23%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار جديدة بعائد 23%شهريًا و27% سنويًا.

وقال إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة"، مساء الخميس، "منذ عام تم إصدار شهادة بعائد 25% ينتهي استحقاقها اليوم والمبلغ التي تم تحصيله وصل إلى 460 مليار جنيه".

وأضاف أستاذ التمويل: "بعد انتهاء مدة هذه الشهادة في ظل العائد المتاح حاليًا 19% سيكون المسافة كبيرة وأي حائز شهادة ممكن يخليه يقارن بين الادخار أو شراء وسيلة بديلة أخرى سواء العقار أو الذهب أو العملة أو الاستهلاك يؤدي إلى زيادة التضخم".

وتابع: "كان لا بد من بنكي مصر والأهلي أن يحافظوا على هذه الأموال فكان إصدار هذه الشهادات ليتم إعادة استثمارهم مرة أخرى، وأتوقع الرقم سيزيد عن 460 مليار جنيه من حائزي الشهادات التي تم انتهائها بالفعل وقد يكون هناك عملاء جدد يدخلوا في هذه الشهادة، والبعض قد يذهب بعيدًا عن استمرار الادخار، وقد يستمر البنكين في طرح هذه الشهادات لما بعد هذا الشهر".

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