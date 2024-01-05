11 كلبا داخل أجولة ملقاة أمام فندق بأكتوبر.. ما السبب؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

11 كلبًا مقيدين بسلك وضعوا داخل 11 جوالا ألقته سيارة مجهولة أمام فندق كان محل فحص وبحث من الأجهزة الأمنية بالجيزة وصولا إلى فك طلاسم الواقعة.

مسؤول عن منطقة غرب سوميد اتفق مع صياد ثلاثيني لاصطياد الكلاب الضالة بسبب زيادة أعدادها بشكل ملحوظ وتهديديها لحياة الأطفال بالمنطقة. استعان الصياد الثلاثيني بعاطل وسائق لإتمام المهمة وتخلصوا من 11 كلبا أمام الفندق، ولاذوا بالهرب.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر ومعاونه الرائد أحمد فايز من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة.