نار التدفئة انتهت بفاجعة.. رواية جديدة في مأساة أسرة سقارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رواية جديدة صادمة فجرها أهالي قرية سقارة جنوب الجيزة في فاجعة أسرة فارقت الحياة باستثناء الأم والابنة، اليوم الجمعة.

شهود عيان أفادوا بأن الأسرة تعيش في حجرة بسيطة، أشعلوا النار للتدفئة من برودة الطقس فغالبهم النوم وتسب الغاز في اختناقهم.

الحادث أودى بحياة أب وأبناءه الثلاثة متأثرين باختناقهم بالغاز والدخان، وتخضع الأم ذات الـ40 سنة للعناية الفائقة لسوء حالتها الصحية وابنتها (ياسمين 11 سنة) تحت الملاحظة مع إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى.

الحريق أسفر عن مصرع كل من: جميل رمضان عبد الكريم 45 سنة وبناته (أميرة 17 سنة) و(نرمين 11 سنة) و(بسملة 5 سنوات) وأصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل والابنة "ياسمين" وتخضعان للعلاج.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص -أب و3 بنات- وإصابة الزوجة وابنتها بحالة اختناق ونقلتا إلى المستشفى المركزي للعلاج.