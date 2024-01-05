أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة.. وضُبط 1675 مخالفة مرورية متنوعة.. كما تم ضبط 38 قضية في مجال الأمن العام.

ونفذت الحملات الأمنية 221 حكما قضائيًا متنوعًا.. وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 6 قضايا تزوير.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.