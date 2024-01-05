مصرع سيدة مُسنة في حريق شقة في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة.

ورد بلاغ لأجهزة الأمن بالقاهرة، من الأهالي يفيد بوقوع حريق داخل شقة بعقار مكون من 5 طوابق بشارع مختار حجازي بمنطقة مصر القديمة ونتج عنه مصرع سيدة.

على الفور انتقلت رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للطوابق الأخرى وتمت السيطرة عليه ونقل جثه السيدة للمشرحة.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مشرحة زينهم، ثم إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.