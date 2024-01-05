تنفيذ 58 ألف حكم قضائي و 300 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، استهدفت تجار المخدرات والأسلحة النارية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 73 قطعة سلاح ناري، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 58389 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 302 قضايا مخدرات بحوزة 328 متهما، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 15 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 12 متهما.

كما تم ضبط 236 دراجات نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 20846 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.