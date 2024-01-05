أبرزها ألم "الخصية".. حسام موافي يحدد أعراض المغص الكلوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حدد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل وأسباب المغص الكلوي.

وقال "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إن أعراض المغص الكلوي يكون مصحوبا بألم في الخصية وحرقان في البول، معللا حدوث المغص الكلوي بأن حدوثه بسبب التهابات أو حصوات أو التفاف شريان بالكلية على الحالب.

وبشأن خطورة أخذ عينة من الكلية، تابع أستاذ الحالات الحرجة: "تشبه حقنة العضل وعبارة عن إبرة طويلة تأخذ العينة ويتم قراءتها في قسم الباثولوجي ولا خطر منها".

وحول حبس المياه في الجسم، أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن هذا خطر على صحة المريض، يحتاج التخلص منها فورا، من خلال روشتة الطبيب المتابع للحالة.