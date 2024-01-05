مرهون بهذه العوامل .. خبير اقتصادي يكشف مصير الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي حسام عيد محلل أسواق المال، أن الذهب هو الملاذ الآمن للأموال المستثمرة سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المالية، ولكن الأموال المستثمرة بالذهب في تصاعد مستمر، في ظل التوترات السياسية لأنه أفضل وسيلة للتحوط من انخفاض الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم، وهذا سر ارتفاع أسعار الذهب، وتحقيقه أرقام قياسية.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" عبر قناة "أزهري"، إن هناك توقعات الفترة المقبلة باستقرار أسعار الذهب، وسيكون هناك عمليات تصحيح لأسعار المعدن الأصفر في مصر، وسيكون هناك انخفاض حاد في الأسعار بعد اتخاذ سعر صرف مرن للجنيه المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي حسام عيد: "الذهب سينخفض وسيهبط.. انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد اتخاذ قرار حاسم في سعر صرف الجنيه المصرية".

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