حددتها الأرصاد.. ظواهر جوية تسيطر على طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة لليوم السبت، حيث تتكوَّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وتوقعت أن يكون الطقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس سيكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وشديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى أنه قد تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.