تدخل لفض مشاجرة فقُتل.. ضبط شخص اعتدى على عاطل في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مرتكب واقعة التعدي على عاطل بعصا شومة خلال مشاجرة بالسويس وإصابته مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الجيزة) بوفاة والدها (عاطل- مقيم بدائرة القسم) نتيجة نزيف بالمخ، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين طرف أول: (عاطل، والدته) طرف ثاني: (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بالتعدي على المجني عليه بـ (عصا "شومة") حال قيامه بفض المشاجرة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه توفى متأثراً بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.