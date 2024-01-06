زورا طلبات شراء شركة أدوية.. اتخاذ الإجراءات حيال شخصين حاولا غسـل 40 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقاً بإحدى الشركات)؛ استغلا طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وزورا طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (40 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال والكسب غير المشروع.