ضبط المتهم بأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا سير قائد سيارة برعونة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً سير قائد سيارة برعونة وأداء حركات استعراضية أعلى كوبري أكتوبر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة وقائدها - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.