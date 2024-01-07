أنشطة وفعاليات متنوعة لقصور الثقافة بالغربية هذا الأسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تستقبل عدة مواقع ثقافية بمحافظة الغربية فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة.

وتناقش دار الكتب بمدينة طنطا خلال محاضرة توعوية تقام يوم الاثنين 8 يناير أهمية ترشيد المياه، ويقدم حسام عرفات، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عددا من النصائح التي تساعد الأفراد على الحفاظ على المياه وحمايتها من أشكال التلوث كافة، باعتبارها باتت حاجة ملحة، نظرا لما يعانيه العالم بأسره من نقص في الموارد المائية.

وضمن احتفالات الغربية بذكرى ثورة يناير، يعقد قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة تثقيفية بعنوان "الثورات في عيون الأدباء"، وذلك صباح الأربعاء المقبل، ويشارك بها الشاعر حسين راشد، والذي يقدم رؤية شاملة لما تم إنتاجه من أعمال أدبية للكثير من الشعراء والمبدعين في مصر، وكيف ارتبطت أعمالهم بثورات الوطن، بداية من ثورة 1919، وحتى ثورة 30 يونيو.

وفي مساء الخميس المقبل، 11 يناير، تختتم فعاليات ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بعرض فني لفرقة الكورال بمسرح 23 يوليو بالمحلة، والذي يتضمن تقديم الفرقة الفنية بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف عددا من الأغاني الوطنية والعاطفية لعدد كبير من الفنانين والمطربين في مصر والوطن العربي.