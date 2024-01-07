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مباراة كرة قدم تتحول إلى حرب شوارع في أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مباراة في كرة القدم تحولت إلى ساحة قتال تراشق طرفاها بالحجارة وتبادلا الضرب بالعصي ليسقط 4 مصابين، فماذا حدث؟.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمقر نادي الإعلاميين.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين فريقي الإعلاميين والمعادي بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم مما أسفر عن سقوط 3 مصابين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.

اصطحب الأمن الطرفين إلى ديوان قسم ثالث أكتوبر وتبادلا الاتهامات، وتحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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