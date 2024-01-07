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هيئة الإسعاف تكشف عن المسارات الصحيحة لسياراتها على الطرق للتعامل مع الطوارئ

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن المسارات الصحيحة لإفساح الطريق أمام سيارة الإسعاف خاصة فى حالة الطوارئ، مؤكدة أن الخط الساخن للإسعاف برقم 123 يعمل على مدار الساعة .

 

ووفقا لهيئة الإسعاف تضمنت المسارات الصحيحة لإفساح الطريق :- 

 

١- افسح المسار الأيسر.

٢- الطريق مكون من مسارين افسح وسط الطريق بالانتقال إلي أقصى اليمين أو أقصى الشمال.

٣- الطريق مكون من 3 مسارات أو أكثر السيارات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين والسيارات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار .

 


المسارات الصحيحة على الطرق فى التعامل مع الطوارئ

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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