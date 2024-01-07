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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف عن المسارات الصحيحة لسياراتها على الطرق للتعامل مع الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن المسارات الصحيحة لإفساح الطريق أمام سيارة الإسعاف خاصة فى حالة الطوارئ، مؤكدة أن الخط الساخن للإسعاف برقم 123 يعمل على مدار الساعة .
ووفقا لهيئة الإسعاف تضمنت المسارات الصحيحة لإفساح الطريق :-
١- افسح المسار الأيسر.
٢- الطريق مكون من مسارين افسح وسط الطريق بالانتقال إلي أقصى اليمين أو أقصى الشمال.
٣- الطريق مكون من 3 مسارات أو أكثر السيارات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين والسيارات بالمسار الأيسر تنتقل إلى أقصى اليسار .
المسارات الصحيحة على الطرق فى التعامل مع الطوارئ
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