الداخلية تضبط 7 أشخاص لقيامهم بالسرقات بمحافظتي الجيزة وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها .

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن الجيزة - أسيوط من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط 3 أشخاص وذلك حال شروعهم فى سرقة 3 طلاب أثناء سيرهم بدائرة قسم شرطة العجوزة باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

كما تم ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أطفيح لقيامهم بسرقة 2 ماكينة رفع مياه – 3 مواتير رش – 500 متر خرطوم – 3 مسدس رش مياه – تانك مياه – 80 كيس سماد – 250 لفة خرطوم – 2000 متر مواسير بلاستيك – مشمع بلاستيك – نافذة – باب – أريكة – جرار صغير بالمقطورة الخاصة به من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام سيارة "ربع نقل" ملك وقيادة أحدهم "تم ضبطها" ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بدائرة المركز "أمكن ضبطهما".

مديرية أمن أسيوط

ضبط سائق "له معلومات جنائية" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (سيارة ملاكي) ، من أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الفتح، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج مفتاح مصطنع وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.