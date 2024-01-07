"فوتشوب من مدرسة بيكاسو".. نص التحقيقات مع غادة والي بقضية الرسومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات نيابة استئناف القاهرة مع المُصممة غادة والي في القضية رقم 18 لسنة 2022.

وقالت غادة والي، 34 سنة، حاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، إنها ممثل قانوني لشركة "واليز استديو".

قالت المتهمة إنه الشركة الفرنسية "ار إيه بي تي" أجرت مناقصة، وتلقينا دعوة لحضورها بشأن بحثهم عن شركة مبدعة للقيام بأعمال محطات المترو، فتقدمت شركة "واليز استديو" بعرض تم قبوله، فتعاقدت مع الشركة بعقدين؛ الثاني بشأن أعمال 5 محطات مترو تشمل وضع استراتيجية تسويق كاملة.

وأضافت أنها نفذت الأعمال في 4 محطات "هليوبوليس - كلية البنات - باب الشعرية - العباسية" ولم تنفذ الأعمال في محطة "ألف مسكن" بسبب إنهاء الشركة الفرنسية العقد في 22 مارس 2022.

وأوضحت أنها فوجئت في يونيو 2022 بحملة تشويه في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب أعمال "كلية البنات": "الموضوع كله كذب وافتراء وأثر بالسلب على نفسيتي وأعمال مكتب واليز استديو".

واعترفت أن الرسومات على جدان محطة كلية البنات "تصميم صناعي قامت به شركتها"، موضحة أن التصميم الصناعي يعني أنه تمت ببرامج إلكترونية "فوتشوب" وإليستريتور "ده بيختلف عن الأعمال الفنية" لأن التصميم الصناعي مقيد بالاتفاق مع العميل من حيث الشروط والمواصفات "أقصد إنه مش عمل فني بيتعمل من إبداع فنان يتمتع بموهبة الفن" وإنما منفذ لتصميم صناعي يتبع شروط ومواصفات العميل.

وعن دورها في التصميمات، قالت إن وضعت الفكرة الأساسية وهي الاقتباس من الفن المصري القديم وتنفيذ الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعيبية التي أسسها "بيكاسو" وإن يكون التصميم بيعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية.

أوضحت أنها استعانت بالخبير "س. أ"، عالم مصريات يعمل في متحف الحضارات بشأن تصميمات كلية البنات.

ونفت "والي" في التحقيقات اتهامها بارتكاب الغش والإخلال بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها العقد بين "القومية للأنفاق" وشركة "ار تي بي" المؤرخ في 21 مايو 2020 باعتبارها أحد المقاولين من الباطن بموجب عقد بين شركتها والطرف الثاني مع القومية للأنفاق.

كما نفت اتهامها بالتعدي على الحقوق المالية والأدبية للمجني عليه جورجي موراسوف، وتقليدها 4 من رسوماته وطرحها للتداول في محطة مترو كلية البنات.

قدم محامي "والي" للمحكمة عقد به صورة ملونة للوحات المنفذة بمحطات مترو "كلية البنات - العباسية -باب الشعرية - ألف مسكن" بإجمالي 36 لوحة تخص كلية البنات 6 لوحات، وقال إن الفنان الروسي ينازع في جزء من لوحة واحدة جاءت بموافقة ابنته.

واعترضت غادة والي على تقرير لجنة مشكلة من حماية الملكية الفكرية التي كشفت أن التصميمات في محطة كلية البنات مقلدة ومنسوخة من أعمال الفنان الروسي جورجي كوراسوف، قائلة "أعضاء اللجنة غير متخصصين في لفحص التصميمات الصناعية".

وأحالت النيابة العامة، المُصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية للوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وحددت المحكمة حددت جلسة 8 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة غادة والي.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا في اتهام جورجي كوراسوف لـ"والي" بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.