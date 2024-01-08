بعد تطبيق الزيادات الجديدة.. قبل ما تدفع تأكد من صحة فاتورة الكهرباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة بدءًا من استهلاك شهر يناير الجارى.

يتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها لعدم وجود شك بأى خطأ موجود.

ويستعرض "مصراوى" فيما يلى خطوات التأكد من صحة فاتورة الكهرباء بالمحافظات:

أتاحت شركات الكهرباء في المحافظات رابطا محددا من هنا يمكن من خلاله الدخول على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المحافظات للتأكد من صحة القيمة المطلوبة.

https://eservices.eehc.gov.eg/

خطوات معرفة فاتورة الكهرباء إلكتروني

وحددت خطوات محددة من أجل التأكد من قيمة فاتورة الكهرباء الحقيقية وهي:

- الدخول على الرابط المذكور

https://eservices.eehc.gov.eg/

- اختيار الشركة التابع لها العداد.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

- تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.

- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.

- النقر على زر الاستعلام.

- ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.