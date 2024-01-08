والدها أجبرها على التسول.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو طفلة قصر النيل

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً تعدي أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

محمد يوسف

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