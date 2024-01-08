والدها أجبرها على التسول.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو طفلة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو اعتداء أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً تعدي أحد الأشخاص على طفلة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (والد المذكورة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق).
بمواجهة المتهم اعترف بتعديه على نجلته لإجبارها على التسول واستجداء المارة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.