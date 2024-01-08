محامي الفنان أشرف عبد الغفور يكشف تفاصيل محاكمة المتسبب بحادث الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشف شعبان سعيد المحامي، تفاصيل ما حدث في أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، والتي أجلتها المحكمة إلى جلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.

وقال شعبان سعيد محامي الفنان أشرف عبد الغفور، إنه ادعى مدنيا بمبلغ 40001 على سبيل التعويض المدني المؤقت في القضية.

وأكد محامي الفنان أشرف عبد الغفور، أن القضية قائمة على تهمتين الأولى الإصابة الخطأ والثانية القتل الخطأ، مشيرًا إلى أن هناك تهمة لم تدرجها النيابة وهي الإتلاف غير العمدي للسيارة.

وأوضح المحامي، أن المحكمة أجلت القضية للإعلان بالدعوى المدنية، وسداد الرسوم، موضحًا أن المتهم لم يحضر جلسة اليوم.

وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندس فني بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتي أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.