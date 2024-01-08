تبدأ غدا.. توجيهات عاجلة لمحافظ الجيزة بشأن امتحانات النقل الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية التربية والتعليم، لاستقبال امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م والمُقرر انطلاقها غدا، للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الاعدادي وذلك وفقا للجداول الإمتحانية التي تم الاعلان عنها مسبقاً.

ووجه المحافظ باستمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.‏

وشدد المحافظ على التأكد من توفير البيئة الملائمة لتأدية الامتحان، ومراعاة التباعد بين الطلاب حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات و التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان والتى تشمل عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز برصد أي مخالفات أو إشغالات الباعة الجائلين أو مخلفات بمحيط المدارس ورفعها فوراً بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.

ومن جانبه أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة إلى جانب التأكيد علي مدير الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقرارات المنظمة للإمتحانات.