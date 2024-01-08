شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة رسالة عاجلة حول الأكل المطبوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمواطنين حول الأطعمة المطبوخة، مؤكدة أن الطعام المطبوخ أفضل من الطعام النيئة لتفادى الكائنات الدقيقة الخطرة الموجودة بها.

تعتمد المدة اللازمة لطبخ الطعام دون فقدان قيمته الغذائية على عدة عوامل، مثل نوع الطعام، وطريقة الطهي، ودرجة الحرارة، وفي جميع الأحوال، فإن الطهي السريع بدرجة حرارة عالية يؤدي إلى فقدان جزء من العناصر الغذائية في الطعام، ولكن الطهي بدرجة حرارة منخفضة ولفترة قصيرة يحافظ على العناصر الغذائية في الطعام بشكل أفضل.

ويعدّ الطعام المشوي من الأطعمة المحببة للكثيرين سواء الصغار أو الكبار، فله طعم ومذاق مختلف عن الطعام المقلي أو المطبوخ ومعظم المصابين بمرض السكري وأمراض القلب يحبّذون تناول الطعام المشوي.

كما أنّ الذين يتبعون الحميات الغذائية يلجؤون للاعتماد على الطعام المشوي في أنظمتهم الغذائية بشكلٍ أساسيّ، ويمكن التنويع بين الأطعمة المشوية مثل اللحوم البيضاء كالدجاج والحمراء، والخضار كالبطاطا، والجزر وغيرها.