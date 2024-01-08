استشاري يكشف أعراض الجديري المائي والفيروس المخلوي التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علاء المسلمي، استشاري طب الأطفال، عن أعراض مرض جديري المائي، وذلك بعد رصد حالات مصابة بالفيروس بين الطلاب في بعض المدراس، موضحًا أن هذا المرض ينتشر في الأماكن المزدحمة والمكتظة بالأشخاص.

وقال علاء المسلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع على قناة صدى البلد، إن الجدري المائي عبارة عن مرض فيروسي، مشيرًا إلى أن أعراض مرض الجدري المائي عبارة عن، "الحمى، فقدان الشهية، الصداع، ظهور نتوءات بارزة، تكون بثور صغيرة مملوءة بسوائل يجب عدم الاقتراب منها".

- خطورة الجدري المائي

وتابع: مرض الجدري المائي ينتشر بصورة كبيرة ومعدي، لذا يجب على الأمهات وأولياء الأمور في حالة تفاقم هذه الأعراض الذهاب فورا للطبيب المختص.

- أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

في سياق متصل، أكد المسلمي، أن هناك انتشار كبير للفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وتم رصد العديد من الحالات المصابة بهذا الفيروس بين الأطفال من سن ست شهور حتى 8 سنوات.

وأكمل: الإصابة بالفيروس المخلوي تنتشر بصورة كبيرة بين الأطفال، وتتمثل أعراضه في سيلان الأنف والسعال الجاف والحمى الخفيفة والتهاب الحلق و العُطاس بالإضافة إلى الصداع.

وعن طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي، شدد استشاري الأطفال، على تقوية جهاز المناعة للأطفال، والابتعاد عن الآكلات السريعة، والحصول على كافة التطعيمات للأطفال.

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