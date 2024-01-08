اعترافات غادة والي: تصميمات محطة كلية البنات "كانت بدون مقابل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات نيابة استئناف القاهرة مع المُصممة غادة والي في القضية رقم 18 لسنة 2022.

وقالت غادة والي، 34 سنة، حاصلة على بكالوريوس العلوم التطبيقية والفنون، إنها ممثل قانوني لشركة "واليز استديو" ووقعت عقدًا مع شركة "ار ايه تي بي" المسؤولة عن الترويج للخط الثالث للمترو.

وأضاف أنها التزمت بعمل خطة دعائية للخط الثالث ونفذت 36 تصميم صناعي في 4 محطات وهو أكثر من المطلوب "التصميمات اللي عملت المشكلة كانت إضافية بدون مقابل".

وأوضحت أن قيمة التعاقد كانت 878 ألف و281 جنيه, على أن تنفذ خلال عامين.

وعن مشكلة تصميمات محطة كلية البنات، قالت إنها نفذت 7 تصميمات والمشكلة حصلت بسبب 2 "بحسبة بسيطة التصميمين بـ25 ألف، والتعاقد نص على 3 تصميمات لكن نفذت 7 بدون مقابل مادي.

وأحالت النيابة العامة، المُصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية للوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وحددت المحكمة حددت جلسة 8 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة غادة والي.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا في اتهام الفنان الروسي جورجي كوراسوف لـ"والي" بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.