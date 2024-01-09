مات في خناقة.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مرشح للعمودية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصحف بشأن واقعة مقتل أحد المرشحين للعمودية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12/10/2023 تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد المرشحين لعمودية إحدى القرى بدائرة المركز إثر إصابته بطلق ناري.

وبسؤال والده وشقيقه قررا بأنه حال سير "المتوفى" بالقرية محل إقامتهم شاهد عاطل "له معلومات جنائية" وعامل، مقيمان بدائرة المركز أثناء قيامهما بالتشاجر لخلافات بينهما، وحال تدخله لفض المشاجرة قام "العاطل" بإطلاق عيار ناري تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأودى بحياته.

تم ضبط مرتكبي الواقعة في حينه وبرفقتهما أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وبحوزتهم 2 بندقية آلية – 2 طبنجة "إحداهما المُستخدمة في الواقعة" - 14 خزينة آلي – 263 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.