الأمن العام يكشف غموض تغيب ومقتل موظف بالمعاش في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالمنوفية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بغياب زوجها موظف بالمعاش عن مسكنهما.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب واقعة تغيب "الزوج" مزارع – مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمتغيب لوجود خلافات بالعقار محل سكنهم، فقام على إثرها بدفع المجني عليه من أعلى السلم، مما أدى لسقوطه مغشياً عليه وحال قيامه بإفاقته لم يستجب واعتقد أنه فارق الحياة، فاختمر في ذهنه فكرة التخلص من جثة المجني عليه خشية ضبطه، حيث قام بوضعها داخل جوالين بلاستيك وتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

كما أرشد عن مكان إلقاء جثة المجني عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.