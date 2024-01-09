احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10 آلاف مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 53697 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 547 مخالفة السير بدون تراخيص، و50 دراجة نارية مخالفة، و10655 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و24 مخالفة موقف عشوائي، و1337 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.