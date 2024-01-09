"هفتحلكم قهوة".. تفاصيل خطف رجل في التجمع الخامس وتهديده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة المختصة 3 أشخاص بينهم مهندس خطفوا شخصًا نصب عليهم في التجمع الخامس، للمحاكمة الجنائية.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين شخص يستقل سيارته، وآخرين "مجهولين" يستقلون سيارة أخرى واصطحابه داخل السيارة التي يستقلونها ولاذوا بالفرار.

وتوصلت الشرطة إلى السيارة مرتكبي الواقعة ملك "مهندس كهرباء"، وفي وقت لاحق حضر المجنى عليه لديوان القسم وبسؤاله أفاد بخطف المتهمين له إلى منطقة غير معلومة لديه واحتجازه لمدة ساعة وعقب ذلك قاموا بتركه بإحدى الطرق بالبحيرة ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبط مرتكبي الواقعة.

واعترف المتهمون أن خلافات مالية كانت سببًا في خطف المجني عليه بعد أن أخذ منهم مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء "مقهى" إلا أنه استولى عليها وتهرب منهم فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لتسديد المبلغ المالي وتركوه عقب تهديده وتوعده لهم بسداد المبالغ المالية.

وقال المجني عليه إن بسبب تعثره ماليًا عجز عن الوفاء بالتزامه تجاه المتهمين وتعهد بسداد المبلغ وعلل إنكاره بمعرفته بهم خشية ضبطه على خلفية حصوله على المبلغ المالي وعدم رده.