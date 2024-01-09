مصرللطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب القومي إلى أبيدجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

سيرت شركة مصرللطيران الناقل الوطني رحلة خاصة رقم MS3900 بطائرة طراز بوينج B737-800 من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار لنقل بعثة المنتخب القومي لكرة القدم، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.



وقدمت فرق عمل الشركة جميع التسهيلات اللازمة لسفر المنتخب مباشرة إلى أبيدجان في رحلة تستغرق أكثر من 7 ساعات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في السابعة مساء الأحد 14 يناير على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.