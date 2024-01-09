بعد الزيادة.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق لجميع الخطوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طبقت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة مترو الأنفاق الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر بالنسبة لخطوط المترو الثلاثة، وكذلك زيادة أسعار الاشتراكات للخطين الأول والثاني.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل أسعار تذاكر المترو والاشتراكات على جميع خطوط مترو القاهرة الكبرى، بما فيها الخط الثالث الذي تتولى إدارته وتشغيله الشركة الفرنسية.

أولًا: أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني للمترو

1- الجمهور العادي

- تذكرة حتى 9 محطات: 6 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة: 8 جنيهات.

- تذكرة حتى 23 محطة: 12 جنيه.

- تذكرة حتى 39 محطة: 15 جنيهًا.

2- كبار السن فوق 60 سنة والجيش والشرطة

- تذكرة حتى 9 محطات: 3 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة: 4 جنيهات.

- تذكرة حتى 23 محطة: 6 جنيهات.

- تذكرة حتى 39 محطة: 7.5 جنيه.

3- ذوي الاحتياجات الخاصة

- تذكرة حتى 9 محطات: 50 قرشًا.

- تذكرة حتى 16 محطة: 50 قرشًا.

- تذكرة حتى 23 محطة: 50 قرشًا.

- تذكرة حتى 39 محطة: 50 قرشًا.

ثانيًا: أسعار اشتراكات الخطين الأول والثاني لمدة شهر

1- اشتراك لمدة شهر للجمهور

- اشتراك منطقة واحدة بسعر 230 جنيها.

- اشتراك منطقتين بسعر 290 جنيها.

- اشتراك 3 أو 4 مناطق بسعر 340 جنيهًا.

- اشتراك 5 أو 6 مناطق بسعر 450 جنيها.

2- اشتراك ربع سنوي "3 أشهر" للجمهور

- اشتراك منطقة واحدة بسعر 625 جنيهًا.

- اشتراك منطقتين بسعر 790 جنيها.

- اشتراك 3 أو 4 مناطق بسعر 1000 جنيه.

- اشتراك 5 أو 6 مناطق بسعر 1250 جنيهًا.

3- اشتراك سنوي "12 شهرا" للجمهور

- اشتراك خطين: 3175 جنيهًا.

- اشتراك 3 خطوط: 4000 جنيه.

4- اشتراك كبار السن (60 - 70 عامًا)

- اشتراك شهري مرحلة واحدة: 165 جنيهًا.

- اشتراك شهري مرحلتين: 230 جنيهًا.

- اشتراك شهري 3 و4 مراحل: 330 جنيهًا.

- اشتراك شهري أكثر من 4 مراحل: 350 جنيهًا.

- اشتراك ربع سنوي مرحلة واحدة: 495 جنيهًا.

- اشتراك ربع سنوي مرحلتين: 690 جنيهًا.

- اشتراك ربع سنوي 3 أو 4 مراحل: 900 جنيه.

- اشتراك ربع سنوي أكثر من 4 مراحل: 950 جنيهًا.

5- اشتراكات المترو الربع سنوية لبعض فئات الجمهور

- مصابو وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة

1- كرحلة واحدة: 315 جنيهًا.

- مرحلتان: 395 جنيهًا.

- ثلاث أو أربع مراحل: 475 جنيهًا.

- أكثر من 4 مراحل: 625 جنيهًا.

- الطلبة

1- ثلاث أو أربع مراحل: 33 جنيهًا.

- أكثر من 4 مراحل: 41 جنيهًا.

- ذوي الاحتياجات الخاصة

1- ثلاث أو أربع مراحل: 22 جنيهًا.

- أكثر من 4 مراحل: 27 جنيهًا.

ثالثًا: تذاكر مترو الخط الثالث

- ركوب 9 محطات: 6 جنيهات.

- ركوب 16 محطة: 8 جنيهات.

- ركوب 23 محطة: 12 جنيهًا.

- ركوب أكثر من 23 محطة: 15 جنيهًا.

رابعًا: اشتراكات مترو الخط الثالث

1- اشتراكات الجمهور

- اشتراك شهري: 230 جنيهًا بحد أقصى 60 رحلة.

- اشتراك 3 أشهر: 625 جنيهًا بحد أقصى 180 رحلة.

- اشتراك سنوي -خطين-: 3175 جنيهًا بحد أقصى 730 رحلة.

- اشتراك سنوي -3 خطوط-: 4000 جنيه بحد أقصى 730 رحلة.

2- الطلاب من 11 لـ 26 سنة

- اشتراك 3 أشهر: 33 جنيهًا بحد أقصى 180 رحلة.

- اشتراك سنوي -خطين- بسعر 3175 جنيهًا.

3- كبار السن من 60 لـ 70 سنة

- تذكرة ركوب 9 محطات: 3 جنيهات.

- تذكرة ركوب 16 محطة: 4 جنيهات.

- تذكرة ركوب 23 محطة: 6 جنيهات.

- تذكرة أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.

- اشتراك شهري: 165 جنيهًا بحد أقصى 60 رحلة.

- اشتراك 3 أشهر: 495 جنيهًا بحد أقصى 180 رحلة.

4- كبار السن أكثر من 70 سنة

- تذكرة حتى 9 محطات: 3 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة: 4 جنيهات.

- تذكرة حتى 23 محطة: 6 جنيهات.

- تذكرة أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.

5- تذاكر واشتراكات ذوي الإعاقة

- سعر التذكرة: 50 قرشًا.

- سعر الاشتراك 3 أشهر: 22 جنيهًا بحد أقصى 180 رحلة.

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