أخبار مصر

ضبط 6 متهمين في دمياط بحوزتهم 36 كجم مخدرات و5 أسلحة نارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 متهمين، بحوزتهم (7.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش –4 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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