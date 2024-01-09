ضبط 6 متهمين في دمياط بحوزتهم 36 كجم مخدرات و5 أسلحة نارية

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 6 متهمين، بحوزتهم (7.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش –4 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012