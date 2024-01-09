تربحوا 58 مليونًا.. قرار عاجل من النيابة ضد 14 متهمًا بقضية احتكار "الزيت والسكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثني عشر موظفًا بالشركة وثلاثة وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت) إلى المحاكمة الجنائية.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الثلاثاء، أن اضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.

وتحصل المتهمون من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين ونظيره الحر.