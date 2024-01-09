محافظ الجيزة: رفع 5 آلاف طن مخلفات بأرض المطاحن في فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

قال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد إنه تم رفع 5 آلاف طن مخلفات ورتش بأرض المطاحن في شارع الملك فيصل التابعة لحي بولاق الدكرور، وذلك خلال ورديات عمل لهيئة النظافة تمت على مدار أسبوع.

وكلف المحافظ -في بيان اليوم الثلاثاء- رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات والرتش من أرض المطاحن وتمهيدها ورفع كفاءتها؛ لاستغلالها على الشكل الأمثل، وذلك في إطار جهود تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والمحاور المرورية.

وشدد على رئيس هيئة النظافة بتعيين خدمات ثابتة لمتابعة حالة الأرض، وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة.

وأكد أن منظومة النظافة تحظى بمتابعة دورية للوصول للمستوى المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية ومتابعة أداء شركات الجمع السكني؛ لتحسين حالة النظافة.