إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة سوزوكي مع سيارة ملاكي مع أخرى نقل أعلى الطريق الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد، من التجمع اتجاه أكتوبر.

مباشرة تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي جميع العلاجات والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة العمليات بوزارة الداخلية بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد للقادم من التجمع تجاه مدينة أكتوبر، وأسفر الحادث عن وجود إصابات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مقر الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل كانت محملة "زلط" وسيارة ملاكي وأخرى سوزوكي، وبالفحص تبين وقوع 10 مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وللاطمئنان على حالتهم الصحية.

كما تم رفع حطام الحادث عن الطريق لعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة.