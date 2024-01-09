"خلصوا على أختهم وصاحب شركة".. حبس شقيقين متهمين بقتل "فتاة المعصرة" 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بحبس شقيقي "فتاة المعصرة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقتهما ورجل "مالك شركة" داخل شقة بمنطقة المعصرة في حلوان.

واستعجلت جهات التحقيق، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وألقت مأمورية مشتركة من ضباط مديريتي أمن القاهرة والفيوم، القبض على شقيقي المجني عليها، المرتكبين لحادث قتل رجل وفتاة، داخل شقة بحي المعصرة بمنطقة حلوان في محافظة القاهرة، كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثماني مالك الشركة والفتاة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة في محيط.

وتلقت أجهزة الأمن في القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من حارس عقار، بالعثور على جثمان مالك شركة وفتاة عشرينية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح البلاغ لكشف الملابسات.