حرب الكلام تنتهي بجريمة قتل في السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل رجل بطعنة سكين نافذة سددها لها آخر بسبب خلافات بينهما بمدينة السلام.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل.

وجه رئيس المباحث الجنائية للقطاع بفحص مسرح الجريمة ومراجعة المعطيات لتحديد وضبط الجاني مع الوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة توصلوا إلى مقتل "يوسف.أ." إثر طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية.

بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وأرشد عن أداة الجريمة، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح.