"قومي المرأة" يهنئ نرمين حنفي لتكليفها برئاسة قسم التكرير في معهد البترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الدكتورة نرمين حنفي محمد الأستاذ الباحث بقسم التكرير بمعهد بحوث البترول المصري، وذلك لتكليفها بالقيام بأعمال رئيس قسم التكرير بالمعهد.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بتولي الدكتورة نرمين حنفي محمد هذا المنصب، وهو ما يعد تقديرا لمسيرتها العلمية كونها نموذج علمي متميز، لافتة إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الدولة وقيادتها السياسية بتمكين المرأة ووصولها لمختلف المناصب القيادية في ضوء إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمرأة وقدرتها وكفاءاتها.

والدكتورة نرمين حنفي محمد لها مسيرة علمية متميزة بدأتها بعد الحصول على درجة البكالوريوس كلية العلوم جامعة القاهرة تخصص كيمياء، ثم درجة الماجستير في العلوم بالكيمياء العضوية، وعلى درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم والكيمياء.

وأوضح المجلس القومي للمرأة في بيانه، أنها تدرجت في تولي الوظائف في ظل كفاءتها العلمية وما تميزت به بداية من عملها بوظيفة باحث مساعد بقسم التكرير في 2003 إلى أن تم تعيينها رئيسا لمعمل التكرير بالطرق الطبيعية بالقسم في 2019.