إنشاء بوابة للرحلات من مصر إلى واشنطن.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على مصر مقترحا لإنشاء بوابة خاصة للرحلات الجوية من القاهرة إلى واشنطن لإزالة كل المعوقات أمام الراكب الأمريكي.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أمريكا تدرك قوة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، مبينا أنه يتمنى أن يتم بحث هذا المقترح بجدية وإنشاء بوابة خاصة للمسافرين من مصر للولايات المتحدة الأمريكية بالمطارات المصرية.

وأوضح موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم على مثل هذه الخطوة وتقديم المقترح للدولة المصرية إلا وهي تعي تماما أن الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية قوية، مشددا على أن كل مؤسسات الدولة المصرية تعمل من أجل زيادة أعداد السياح.

وأوضح موسى، أن الست سنوات المقبلة، لابد أن يتغير فيها الكثير، لافتا إلى أن الرئيس السيسي لديه طموح كبير من أجل شعبه ووطنه، وعلى الجميع أن يساعد الرئيس.

ونوه موسى، بأن الدولة المصرية تمتلك حكومة قوية، قائلا: "الدكتور مصطفى مدبولي راجل محترم".

ولفت إلى أنه ليس عيبا أن يتم التعرف على المشكلات وعلاجها بعد ذلك، مشيرا إلى أن السائح لابد أن يشعر بالتغيير في الدخول والخروج من مطاراتنا.

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