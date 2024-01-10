أمن الجيزة يتتبع لغز جثة شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على جثة شاب غرب المحافظة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ثلاثيني في ظروف غامضة.

وجه العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب بفحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع وحدة المباحث والأدلة الجنائية.

بالفحص والتحري المبدئي تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد رمضان" 31 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، والاشتباه في وفاته جنائيًا.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة.